Spaziergang in Deizisau: Himbeeren und die Reste einer Burg

1 Der Betonweg führt direkt auf das Areal zu, wo einst die Körschburg stand. Heute ist das Gelände überwuchert. Foto: /Andreas Kaier

Bei einem Spaziergang von und nach Deizisau gibt es historische Einblicke ebenso wie solche in aktuelle und vergangene politische Diskussionen. Und das alles in rund zwei Stunden.











Rund zwei Stunden dauert die kleine Rundtour, die an der Schule in Deizisau startet, wo am Wochenende kostenlos geparkt werden kann. Auf halber Höhe führt der rund sechseinhalb Kilometer lange Weg das Neckartal entlang in Richtung Esslingen, wo am Umkehrpunkt mit den Überresten der Körschburg ein historisches Kleinod auf die Spaziergänger wartet. Insgesamt sind 120 Höhenmeter zu bewältigen.