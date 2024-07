Spaziergang im Sauhag Neuhausen: Waldbaden auf den Spuren der Geschichte

1 Auf den idyllischen Waldwegen im Naherholungsgebiet Sauhag bei Neuhausen finden Spaziergänger Ruhe. Foto: Ines Rudel

In dem ehemaligen Klosterwald Sauhag gibt es Naturgenuss und einen Archäologischen Rundweg, auf Wanderer in vergangene Zeiten eintauchen können. Für Kinder gibt e reichlich Platz zum Spielen.











Link kopiert

Angenehm kühl ist es an heißen Tagen im Sauhag auf den Fildern. Auf den gut ausgebauten Wegen finden Wanderer in dem ehemaligen Klosterwald Ruhe – zumindest jenseits der Hauptwege. Dichte Baumwipfel und Vogelgezwitscher laden zum Waldbaden ein. An Wochenenden ist die Naturoase allerdings sehr belebt. Auf der rund sieben Kilometer lange Rundtour von Neuhausen gibt es auch Geschichte zu entdecken. Auf dem Archäologischen Rundweg mit Schautafeln ist die Geschichte keltischer Grabhügel und einer römischen Jupiter-Gigantensäule dokumentiert.