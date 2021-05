1 Der Kunsthistoriker Christian Ottersbach am Ufer des Hainbachs beim Wäsemle. Foto: Horst Rudel

Der Kulturhistoriker und gebürtige Oberesslinger Christian Ottersbach zeigt, was vom einstigen Weinbauerndorf Oberesslingen übrig geblieben ist.

Oberesslingen - Im Lammgarten in Oberesslingen ist Balus Tobewiese. Mit Sicherheitsabstand zu der Familie mit Kleinkind, das auf der Picknickdecke vespert, feuert Herrchen Dennis seinen schwarzen Mops an, einen Stock zu apportieren. Die ganze Szenerie überblicken zwei ältere Herren, die sich auf einer Bank am oberen Park­ende zum Schwatz in ihrer Muttersprache niedergelassen haben. Zu ihrer linken erstreckt sich das Einkaufs- und Ärztezentrum Lammgarten, ein Produkt der 70er- Jahre aus Sichtbeton und grünlich beschichteten Platten. Zu ihrer Rechten steht ein gepflegter Altbau hinter geschnittenen Hecken.