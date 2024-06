Spaziergang durch die Esslinger Altstadt: Wasser, Wein und gute Geschäfte

1 Einst versorgte der Brunnen am Ottilienplatz die östliche Innenstadt mit Wasser. Foto: /Peter Stotz

Ein Spaziergang durch die Esslinger Innenstadt folgt den Spuren zweier wichtiger Lebensmittel und führt über Kopfsteinpflaster zu Brunnen, Weinbergen, Pfleghöfen und Patrizierhäusern.











Das Trinkwasser der Stadt Esslingen wurde ab dem 13. Jahrhundert von Quellen am Hang des Neckartals zu Brunnen innerhalb der Mauern geleitet. Zum bedeutenden Getränk in der Stadt avancierte aber der Wein. Er sorgte wegen seiner Qualität für Wohlstand in der Stadt und gute Umsätze. Ein Spaziergang von etwa fünf Kilometern Länge, nur bedingt barrierearm, folgt den Spuren zweier wichtiger Lebensmittel.