7 An der Neckar-Promenade wird versucht, Nähe zum Wasser herzustellen. Das Problem ist: Die Anlage ist nicht gerade eine Wohlfühloase. Foto: Dominic Berner

Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister Albert Dorner zeigt auf einem Streifzug durch Deizisau Ecken der Gemeinde, die man von der B 10 aus nicht erahnt hätte – und an was es der Ortschaft fehlt.

Deizisau - Albert Dorner steht am Neckarufer in Deizisau und mustert kritisch die terrassenartige Anlage. Nur wenige Meter hinter ihm jagen Blechlawinen über die B 10, am gegenüberliegenden Flussufer ragt das Altbacher Kohlekraftwerk in den Himmel. „Eigentlich könnte es hier sehr idyllisch sein“, sagt Dorner, „aber das Kraftwerk da drüben . . .“ – den Rest des Satzes verkneift er sich.