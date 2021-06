1 Obwohl sich der Ort stark verändert hat, ist Kurt Huttenlocher Altbach treu geblieben. Foto: Philipp Braitinger

Das frühere Bauerndorf Altbach (Kreis Esslingen) hat sich zum modernen Wohnort gewandelt. Historische Gebäude wurden in großem Stil abgerissen.

Altbach - Viele Menschen kennen den Ort nur vom Durchfahren mit dem Zug oder mit dem Auto. Dabei lohnt sich in Altbach ein Abstecher durch die Straßen und Gassen, in welchen spannende Geschichten und spektakuläre Aussichten zu finden sind. Beim Spaziergang durch die Gemeinde ermöglichen die Alteingesessenen Kurt Huttenlocher (74) und Ekkehard Krapf (66) einen Blick in längst vergangene Zeiten. Dabei wird deutlich, dass sich der Ort baulich stark verändert hat.