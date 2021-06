1 Richard Hohler im Ortskern von Aichelberg. Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Beim Spaziergang durch die fünf Teilorte Aichwalds blickt der frühere Bürgermeister Richard Hohler in Vergangenheit und Gegenwart der Schurwaldgemeinde.

Aichwald - Es ist schwierig, Aichwald in einem einzigen Text zu skizzieren – und bei einem einzigen Spaziergang zu durchschreiten. Doch sich nur einen Teil rauszupicken, um exemplarisch eine Vorstellung vom Leben in der Schurwaldgemeinde zu geben, das kommt für Richard Hohler nicht in Frage. „Das würde Aichwald nicht gerecht“, sagt der frühere Bürgermeister. In ihm ist der Grundsatz, alle Ortsteile gleich zu behandeln, auch 15 Jahre nach der Pensionierung verwurzelt. Kein Aichwalder und keine Aichwalderin soll sich von ihm, der von 1974 bis 2006 der erste Bürgermeister der Schurwaldgemeinde war, benachteiligt fühlen. Also steigt Hohler ins Auto für eine Rundfahrt.