Sparprogramm in der KfZ-Sparte: Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe
1
Der Autozulieferer Bosch mit Sitz auf der Gerlinger Schillerhöhe kündigt weitere massive Einsparungen an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will in der Kfz-Sparte 2,5 Milliarden Euro an jährlichen Kosten sparen. Ohne Stellenabbau ist das Ziel unerreichbar.

Der Technologiekonzern Bosch will in den kommenden Jahren deutlich mehr Kosten einsparen als bisher geplant. Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass die jährlichen Kosten im Geschäftssektor Mobility um 2,5 Milliarden Euro gesenkt werden sollen, unter anderem durch den Abbau weiterer Stellen. Anders sei die angestrebte Rendite von sieben Prozent in der Kfz-Sparte nicht zu erreichen, erklären der Sektorvorstand Markus Heyn und Arbeitsdirektor Stefan Grosch im Interview unserer Zeitung. 2024 hatte die Rendite bei 3,8 Prozent gelegen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.