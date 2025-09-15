Sparprogramm in der KfZ-Sparte: Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe

Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe

1 Der Autozulieferer Bosch mit Sitz auf der Gerlinger Schillerhöhe kündigt weitere massive Einsparungen an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will in der Kfz-Sparte 2,5 Milliarden Euro an jährlichen Kosten sparen. Ohne Stellenabbau ist das Ziel unerreichbar.











Der Technologiekonzern Bosch will in den kommenden Jahren deutlich mehr Kosten einsparen als bisher geplant. Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass die jährlichen Kosten im Geschäftssektor Mobility um 2,5 Milliarden Euro gesenkt werden sollen, unter anderem durch den Abbau weiterer Stellen. Anders sei die angestrebte Rendite von sieben Prozent in der Kfz-Sparte nicht zu erreichen, erklären der Sektorvorstand Markus Heyn und Arbeitsdirektor Stefan Grosch im Interview unserer Zeitung. 2024 hatte die Rendite bei 3,8 Prozent gelegen.