Sparprogramm bei Zulieferer: Mahle verschärft Sparkurs: 1000 Stellen fallen weg – vor allem in Stuttgart
Nach wie vor dominiert die Verbrennungstechnologie den Stuttgarter Mahle-Konzern. Foto: Mahle

Die Nachricht kam für Belegschaft überraschend: Die Mahle-Führung verkündete ein umfangreiches Sparpaket, mit dem die Firma einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen will.

Der Stuttgarter Automobilzulieferer Mahle verschärft den Stellenabbau und plant ein umfassendes Sparprogramm. Im kommenden Jahr will das Unternehmen rund 1000 Arbeitsplätze in der Verwaltung einschließlich Entwicklung streichen – vor allem in Stuttgart. Dies erklärte Konzernchef Arnd Franz im exklusiven Interview mit unserer Zeitung.

