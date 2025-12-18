Sparpaket Leinfelden-Echterdingen: Das sind die Details der Streichliste – „Es macht kein Spaß“
1
Nicht nur Familien werden die Sparmaßnahmen der Stadt Leinfelden-Echterdingen spüren. Foto: stock.adobe.com/Katy Spichal

Um zu sparen, hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen ein erstes Maßnahmenpaket verabschiedet. Es umfasst ein Volumen von 45,7 Millionen Euro und betrifft alle Lebensbereiche.

Aus der Zeitung haben Eltern erfahren, dass die Kita, die ihre Kinder täglich besuchen, nun doch nicht neu gebaut werden soll. Um sich zu erkundigen, was genau geplant ist, sind sie am Dienstagabend in die Gemeinderatssitzung gekommen. Viel erfahren haben sie dort nicht. Nur, dass der Neubau des Leinfeldener Regenbogen-Kindergartens nicht so schnell kommen wird. 7,9 Millionen Euro waren dafür angesetzt gewesen.

