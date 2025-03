Sparkurs in Neuhausen: Abstriche bei Bauprojekten am künftigen Bahnhofsplatz

Balluff in Neuhausen „Klare Kante gezeigt“ – Beschäftigte demonstrieren gegen Stellenabbau

Der Sensorspezialist Balluff will an seinem Stammsitz in Neuhausen (Kreis Esslingen) 275 Stellen abbauen. Während die Geschäftsleitung mit dem Betriebsrat verhandelt, wehren sich die Mitarbeitenden.