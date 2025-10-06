Sparkurs im Rathaus: Stadt Esslingen streicht 200 Stellen

Paukenschlag im Esslinger Rathaus: Die Verwaltungsspitze plant aus Kostengründen ein personelles Streichkonzert. Die Folgen für die Einwohner seien noch nicht absehbar.
Noch nie, sagt Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD), sei ihm das Schreiben einer Haushaltsrede so schwer gefallen wie in diesem Jahr. Für die Rathaus-Mitarbeitenden mögen diese Nöte und das Mitleiden ihres Chefs ein schwacher Trost sein: In der Stadtverwaltung wird es einen massiven Stellenabbau geben. Bis 2030 sollen etwa 200 Arbeitsplätze wegfallen.