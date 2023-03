1 Ein Mann wurde während der Mittagspause überfahren und schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Der Mitarbeiter legte sich in der Mittagspause zum Schutz vor dem Wind unter eine Spargelfolie. Dann fuhr ein Kollege mit der Erntemaschine über die Spargelreihe.















Als er gerade seine Mittagspause machte, ist ein Arbeiter auf einem Spargelfeld in Niedersachsen von einer Erntemaschine überfahren und schwer verletzt worden. Der 51 Jahre alte Mann habe sich am Montag mitten auf dem Feld in der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen unbemerkt unter eine Spargelfolie gelegt, um sich so – geschützt vor dem Wind – auszuruhen, teilte die Polizei in Diepholz am Dienstag mit.

Ein anderer Kollege habe nach seiner Pause die Arbeit fortgesetzt und sei mit der Erntemaschine über die Spargelreihe gefahren, in der der Mann ein Nickerchen machte. Das Unfallopfer wurde laut Polizei schwer, glücklicherweise aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nachdem er von einem Notarzt versorgt wurde, kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.