Spargel und Erdbeeren von den Fildern: Der Preis bleibt stabil – bei entsprechendem Wetter

1 Erdbeeren pflücken kann auch ein mühsames Geschäft sein. Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Auf den Fildern gibt es zahlreiche Verkaufsstände und Höfe mit erntefrischem Spargel und demnächst mit Erdbeeren. Auf den Fildern werden die Produkte aber nur von einzelnen Betrieben angebaut.











Erdbeeren und Spargel wächst anders als viele anderen Obst- und Gemüsesorten nicht auf den Fildern. Bei den Erdbeeren hängt es noch etwas von der Witterung ab, ob und wie viel selbst gepflückt werden kann. Und für Spargel ist die Fildererde schlicht nicht optimal. Sie ist zwar von hoher Qualität, aber für den Spargel zu schwer, der sich ja durch das Erdreich durchkämpfen muss. Die sandigen Böden entlang des Rheins eignen sich dazu besser. Aber dennoch bekommen die Filder-Bewohner an vielen Verkaufsständen, an Bio- , Gemüse- und Landhöfen in den Filderkommunen jede Menge frische Erdbeeren und Spargel, nur halt nicht angebaut vor Ort, sondern etwas weiter weg, im Badischen etwa, oder im Unterland.

Ohne familiäre Helfer geht es nicht

Wobei es nicht zwangsläufig ein Unding ist, Spargel auf den Fildern anzubauen. Joachim Mack aus Unteraichen etwa ist mit seinem Nebenerwerbsbetrieb beim Verein Hoffrisch, der sich auf die Vermarktung von regionalen Produkten spezialisiert hat. Mack erinnert sich: „Bis vor drei Jahren haben wir Spargel angebaut. Doch dann kam Corona.“ Auf die Geschäftsbilanz hat dies heute nur noch wenig Auswirkung, aber dennoch müssen bestimmte Voraussetzungen für den Spargelanbau erfüllt sein: „Da benötigt man beispielsweise Helfer aus dem familiären Kreis“, so Mack, „sonst rechnet sich das nicht.“ Und da dies jetzt nicht mehr gegeben ist, wird auf den Mackschen Feldern kein Spargel angebaut.

Ein neuer Anbauversuch auf den Fildern

Dagegen versucht der Demeter-Reyerhof in Möhringen sein Glück in Sachen Spargel. Einige Reihen mit grünem Spargel sind bereits angepflanzt, zum Verkaufen sind diese Erzeugnisse aber noch nicht. Es dauert wohl noch zwei oder drei Jahren, bis die Pflanzen soweit ausgewachsen sind, dass die Kunden bei diesem Spargel zugreifen. Frische Erdbeeren gibt es dagegen aus der unmittelbaren Umgebung beim Reyerhof. Allerdings steht da jetzt schon fest, dass es zum selber pflücken nicht reichen wird in diesem Jahr.

Zumindest preislich müssen sich die Verbraucher bei Erdbeeren und Spargel erst mal nicht auf größere Überraschungen einstellen: „Die Preise werden sich vermutlich nicht stark von dem Vorjahr unterscheiden“, so Simon Schumacher, Geschäftsführer des Verbands der süddeutschen Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE): „Die Inflation hat abgenommen, und die Löhne sind aufs Gesamte gesehen nur moderat gestiegen, sodass wir von stabilen Preisen ausgehen können.“ Allerdings gibt auch Schumacher zu bedenken: „Am Schluss ist jedoch das Wetter entscheidend. Das beeinflusst sehr stark Angebot und Nachfrage“.

Immer weniger Anbauflächen

Dabei ist einiges geboten auf diesem Markt: Seit Jahren sind in Sachen Spargel die Anbauflächen rückläufig und damit auch die Menge an diesen Feldfrüchten. In den letzten acht Jahren sind es nach den Beobachtungen des Verbands VSSE im Schnitt 25 Prozent mit einigen Ausreißern nach oben wie Niedersachsen mit minus 40 Prozent. Baden-Württemberg liegt derzeit bei minus 22 Prozent. Ganz ähnlich sieht es bei den Erdbeeren aus. Da haben aber Flächen und Ertrag aus geschütztem Anbau zugenommen.

Aber auch das ist laut Schumacher kein Grund zur Panik: „Es werden weiterhin spezialisierte Erzeuger ausreichend Ware in hoher Qualität aus der Region anbieten. Diese werden die guten Flächen der weichenden Betriebe weiter bewirtschaften.“ Seine Prognose: „Daher ist der Einfluss auf die Verbraucher gering.“ Was allerdings geschehen kann: „Möglicherweise nimmt die Vielfalt an Sorten und Produkten ab.“

Direktvermarktung wichtig in Ballungsräumen

Aber unabhängig von solchen allgemeinen Entwicklungen müssen sich speziell die Filderbewohner keine Sorgen um ihre Versorgung mit frischen Erdbeeren und Spargel machen. Im Gegenteil: „Die Direktvermarktung ist in allen süd- und westdeutschen Regionen ein wichtiger Absatzweg mit rund 20 Prozent Anteil“ so Schumacher. Und das sind eben all jene Bio- , Gemüse- und Bauernhöfe, die es in allen Filder-Kommunen und im Grünen gibt. Schumacher: „In Ballungsräumen ist das ein gutes und zukunftsfähiges Modell, sofern ausreichend Verkaufspersonal zur Verfügung steht. In Nord- und Ostdeutschland gibt es mehr großflächige Betriebe, die überwiegend auf den Absatz über den Handel setzen.“