Sparen in Stuttgart: „Stimmung ist unterirdisch“ – Beschäftigte sind enttäuscht vom Arbeitgeber Stadt

Kürzlich wurde in ihrem Team gefragt, ob sie künftig drei Stunden mehr pro Woche arbeiten könnten. „Für mich kommt das nicht in Frage, ich bin mit meinen 39 Stunden am Limit“, sagt Melanie Weber (Name geändert). Sie arbeitet als Sachbearbeiterin im Amt für Umweltschutz in Stuttgart. Und weil die Stadt Stuttgart einen Besetzungsstopp verhängt hat und laufende Stellenausschreibungen gestoppt wurden, müssen nun die Aufgaben auf den Schultern verteilt werden, die eben da sind. Das bedeute vor allem in kleineren Teams Mehrarbeit, sagt Weber.