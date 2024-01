Sparen in Stuttgart: Die Wilhelma ist mit dabei

1 Auch für die Wilhelma gibt es freien Eintritt. Foto: Wilhelma Stuttgart/Lisa-Marie Grimmer

Die Erlebniscard für die Region Stuttgart geht ins zweite Jahr. Und das Angebot wird ausgebaut. Was ist neu?











Link kopiert

Ist der Schwabe doch kein solcher Geizhals? Knapp drei Millionen Einwohner hat die Region, gerade mal 4000 davon hatten sich 2023 die Erlebniscard gesichert. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt Andrea Gehrlach von Stuttgart-Marketing. Vielleicht wird die Luft ja dieses Jahr dünner.

Mehr als 70 Einrichtungen sind dabei

Erneut gibt es die Erlebniscard, die in mehr als 70 Museen, Bädern, Eisstadien, dem Fernsehturm, Kletterparks quer durch die Region zu freiem Eintritt berechtigt. Neu dabei sind dieses Jahr die Stihl-Markenwelt in Waiblingen und die Wilhelma. Da spart man dann schon ein nettes Sümmchen. Die Tageskarte für Erwachsene in die Wilhelma kostet vom 1. März an 22 Euro, direkt an der Kasse sogar 23 Euro.

79 Euro für die Plastikkarte

Die Erlebniscard selbst kostet 69 Euro in ihrer Online-Version, die man aufs Handy laden kann. 79 Euro kostet sie als Plastikkarte mit QR-Code, der sich an den Kassen einscannen lässt. Nutzt man alles, würde man insgesamt 1000 Euro sparen. Im Schnitt allerdings haben im Vorjahr die Nutzer nur sechs, sieben Angebote genutzt, sagt Gehrlach. Auch da ist also noch Luft nach oben. Besonders begehrt waren die Bäder und der Fernsehturm.

Zwei Jahre hatten die Touristiker von Stuttgart Marketing an einem Angebot für die Einheimischen gebastelt. Meist richtet sich bei touristischem Lockstoff der Blick ja auf Besucher von anderswo, nun wollte man den knapp drei Millionen Menschen in der Region etwas Gutes tun. Und beschloss, keine Rabattangebote zu machen, also Nachlass von einigen Prozenten zu geben, oder einen Begrüßungssekt zu spendieren, sondern mit der Erlebniscard „einen einmaligen freien Eintritt zu gewähren“. Die teilnehmenden Häuser bekommen die Hälfte des Eintritts wieder erstattet. Mit Hilfe des Verbands Region Stuttgart gab es eine Anschubfinanzierung von 210 000 Euro für die Jahre von 2021 bis 2023, also für die Entwicklung der Karte, für das Programmieren, für das nötige Personal.

Tagestouristen haben enorme Bedeutung

Die Bedeutung der Tagestouristen für die Wertschöpfung ist immens. Vor Corona hatte eine Untersuchung festgestellt, dass die Region Stuttgart im Jahr 99,3 Millionen Tagesgäste zählt, darunter 52 Millionen in Stuttgart. Die Ausgaben der Tagestouristen in Stuttgart liegen bei 35 Euro, in den fünf Landkreisen der Region bei 26 Euro. Insgesamt eine erkleckliche Summe.