Sparen im Kreis Esslingen: Diese nachhaltigen Geldanlagen bieten lokale Banken

1 Kleine lokale Banken geben das Geld der Kunden vor allem in der Region aus – beispielsweise in Form von Krediten für den Eigenheimbau. Foto: dpa/Oliver Berg

Was mit ihrem Ersparten unterstützt wird, das können private Anleger beeinflussen. Aber viele sind verunsichert mit Bezug auf nachhaltige Optionen. Was bieten da die Kreissparkasse und die Volksbanken mit Sitz im Landkreis Esslingen?











Vielen Menschen ist es offenbar wichtig, dass ihr Geld keinen Schaden anrichtet, vielleicht sogar positive Wirkung hat. In den vergangenen Jahren ist der Marktanteil sogenannter nachhaltiger Geldanlagen gewachsen. 2022 betrug er nach Angaben des Forums Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland 12,5 Prozent am Gesamtmarkt. Allerdings halten fehlende Informationen und Wissen viele Privatanleger dann doch davon ab, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken 2023. Welche Angebote machen da die Banken mit Sitz im Kreis Esslingen?