Spannende Wahl in der Kreistagssitzung: Esslingens neuer Landrat heißt Marcel Musolf

Spannende Wahl in der Kreistagssitzung

1 Marcel Musolf hat am Freitagabend allen Grund zur Freude gehabt. Er ist der neue Landrat im Kreis Esslingen.Foto: Ines Rudel Foto:

Marcel Musolf, der 39-jährige Bürgermeister von Bissingen, siegte im ersten Wahlgang. Er erhielt 53 von 93 Stimmen. Mindestens 48 Stimmen wären nötig gewesen. Sein Konkurrent Peter Rosenberger vereinte 40 Stimmen auf sich.











Nach 24 Jahren bekommt der Kreis Esslingen einen neuen Landrat – Marcel Musolf. Amtsinhaber Heinz Eininger konnte um 18.55 Uhr das Ergebnis der geheimen Abstimmung verkünden – und lang anhaltender Jubel brach im Goßen Saal der Filharmonie in Filderstadt aus: Gleich im ersten Wahlgang hatte der Bürgermeister der Kreisgemeinde Bissingen an der Teck 53 von 93 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können. Der Kreisrat der Freien Wähler durfte wegen Befangenheit selbst nicht mit abstimmen. Für den Wahlsieg waren 48 Stimmen nötig. Auf den Mitbewerber Peter Rosenberger, den Oberbürgermeister von Horb am Neckar, entfielen 40 Stimmen.