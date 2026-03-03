1 Raphinha und der FC Barcelona sind im Pokal an Atlético Madrid gescheitert. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Trotz des 3:0-Sieges im Rückspiel reicht es für den FC Barcelona nicht: Nach dem 0:4 im Hinspiel scheidet das Team von Hansi Flick gegen Atlético in der Copa del Rey aus.











Madrid - Das kleine Fußball-Wunder ist ausgeblieben. Trainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Halbfinale des spanischen Pokals an Atlético Madrid gescheitert. Der Titelverteidiger aus Katalonien gewann zwar im heimischen Camp Nou das Rückspiel mit 3:0 (2:0), konnte aber trotz der starken Leistung die 0:4-Pleite aus dem Hinspiel nicht wettmachen.

Barças Marc Bernal (29. Minute) brachte die Flick-Elf nach Vorarbeit von Jungstar Lamine Yamal in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Raphinha (45.+5) per Foulelfmeter auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Barcelona das Geschehen auf dem Platz. Ein weiterer Treffer von Bernal (72.) ließ den Tabellenführer der Primera División weiter hoffen. Doch Atlético rettete sich mit einer starken Abwehrleistung ins Finale. Dort trifft das Team von Trainer Diego Simeone auf Real Sociedad San Sebastian oder Athletic Bilbao.

Im Vorjahr hatte sich Barça gegen Atlético in der Copa del Rey nach zwei hart umkämpften Spielen noch knapp durchgesetzt und am Ende im Finale gegen Real Madrid triumphiert.