Die bekanntesten Mallorca-Urlauber der Welt: Die spanische Königsfamilie. Alljährlich im August ziehen König Felipe VI., seine Frau Königin Letizia und ihre Töchter, die Infantinnen Leonor und Sofía, aus dem Zarzuela-Palast in Madrid aus – und in den Marivent-Palast in Palma de Mallorca ein.

Fototermine gibt es während des Familienurlaubs auch: Die Königsfamilie beim Spaziergang durch die Alfabia-Gärten im Nordwesten der Insel, beim Segeln, beim Restaurantbesuch mit der Großfamilie – gibt es bessere Werbung für die Baleareninsel?

Die spanische Königsfamilie ist der Ferieninsel Mallorca seit Jahrzehnten treu: Sie nutzt den Marivent-Palast seit mehr als 40 Jahren als Sommerdomizil.

Immer im Blick der Modejournalistinnen: Was die 50-jährige Königin, die 17-jährige Thronfolgerin Leonor und die 16 Jahre alte Sofía tragen. Sommerlich sind die Looks der drei royalen Damen, und lässig – schließlich ist man im Urlaub und auf den Balearen ist es heiß. Aber Flip-Flops, Hotpants und Tanktop gehen bei offiziellen Terminen eben auch nicht. Doch Letizia und ihre Töchter schaffen den Spagat.

Fünf Lehren aus Letizias Sommerlook:

1. Pink ist in diesem Sommer Trumpf

An der Knallfarbe kommt man in diesem Sommer praktisch nicht vorbei – Greta Gerwigs Barbie-Film sei Dank. Auch in Königin Letizias Garderobe hat Pink Einzug gehalten: Beim Besuch der Alfabia-Gärten trug die 50-Jährige ein pinkfarbenes Sommerkleid mit Bindegürtel. Dazu kombinierte die spanische Königin eine Basttasche und geflochtene Espadrilles in natürlichen Farben – und vermied so geschickt den Barbie-Extremlook.

2. Keilabsätze sind einfach bequemer

Der Lieblingsschuh der Royals: Auch Königin Letizia steht auf Wedges – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Mallorca ist sie praktisch nirgends ohne ihre Espadrilles mit Keilabsatz zu sehen. Ein kluger Modeschachzug: Im Urlaub haben viele Frauen keine Lust auf High Heels. Wer aber trotzdem ein paar Zentimeter größer wirken will, kann auf Keilabsätzen bequem über Märkte oder zum Restaurant schreiten. Und die Schuhe sind geländegängig: Auf Wedges sinkt man auf Rasen und selbst im Sand nicht ein.

3. Lockere Schnitte sind luftiger

Auf Polyester, Nylon und Acryl sollte man im Sommer lieber verzichten – Baumwolle und Leinen sind bei heißen Temperaturen erste Wahl. Letizia trägt auf Mallorca vor allem lange, luftige Sommerkleider. Das ist clever: Je lockerer die Kleidung sitzt, desto besser kann die Luft darunter zirkulieren und desto weniger schwitzt man.

4. Schwarz und Gold machen was her

Im Koffer ist nicht viel Platz, aber abends will man sich im Urlaub auch mal schick machen? Ein schwarzes Kleid lässt einen nie im Stich. Königin Letizia kombinierte beim Atlantida Mallorca Filmfest ein simples schwarzes Trägerkleid mit goldenen Accessoires: Goldene Ohrringe, goldene Clutch und – besonders cool – goldene Espadrilles mit Keilabsatz. Voilà: Ein leicht zu stylender Abendlook, der richtig was her macht.

5. Weniger ist mehr

Komplizierte Hochsteckfrisuren, hochkarätiger Schmuck, üppige Abendkleider – nichts davon ist Teil von Letizias Mallorca-Look. Die Königin mag es im Urlaub unkompliziert und hat vor allem entspannte Sommerkleider im Gepäck. Die müssen auch nicht teuer sein. Zum Essen mit der Familie in einem angesagten neuen Restaurant in Palma trug die 50-Jährige ein tomatenrotes Kleid der Allerweltsmarke Mango. Die Haare bleiben in diesem Sommer meist offen und für aufwendiges Make-up ist es im August auf Mallorca ohnehin zu heiß.