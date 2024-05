Mallorca: Vier Tote bei Einsturz von Restaurant auf spanischer Ferieninsel

5 Rettungskräfte im Einsatz nach dem Einsturz eines zweistöckigen Gebäudes an der Playa de Palma auf Mallorca, bei dem mindestens vier Menschen ums Leben kamen. Foto: AFP/JAIME REINA

Tödliches Unglück an der bei Touristen beliebten Playa de Palma: Beim Einsturz eines Restaurants auf der spanischen Ferieninsel Mallorca sind vier Menschen ums Leben gekommen.











Tödliches Unglück auf der spanischen Ferieninsel Mallorca: Beim Einsturz eines Restaurants an der bei Touristen beliebten Playa de Palma sind vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien rund 21 Menschen bei dem Einsturz des zweistöckigen Gebäudes verletzt worden, erklärten die Rettungsdienste am Donnerstagabend. Unter den Opfern seien Menschen „mehrerer Nationalitäten“, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP, ohne nähere Angaben zu machen.

Das Unglück ereignete sich am Abend an einer Strandpromenade mit Geschäften, Bars und Restaurants. Nach Angaben der Rettungskräfte stürzte das Dach des zweistöckigen Gebäudes, in dem sich ein Restaurant befindet, ein. Die Ursache war zunächst unklar. Sieben der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, neun weitere seien schwer verletzt worden, erklärten die Rettungsdienste im Onlinedienst X. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Feuerwehrmann spricht von „alptraumhaften“ Szene

Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz, während Rettungswagen Verletzte ins Krankenhaus brachten, wie ein AFP-Fotograf vor Ort beobachtete. Von den Rettungskräften hieß es, sie würden weiterhin prüfen, ob es noch Opfer unter den Trümmern gebe.

Ein Feuerwehrmann sprach gegenüber der Zeitung „Última Hora“ von einer „alptraumhaften“ Szene. Als er am Unglücksort eingetroffen sei, hätten Menschen weinend und schreiend um die Trümmer am Erdgeschoss des Gebäudes gestanden.

Die Gegend um die Unglücksstelle war am Abend stark besucht. Auf den Balearen, zu denen auch Ibiza, Menorca und Formentera gehören, ist die Touristensaison bereits in vollem Gange.

Spaniens Regierungschef spricht Beileid aus

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sprach den Familien der Toten auf X sein Beileid aus. Er bot den regionalen Behörden zudem Unterstützung an.

Die Präsidentin der Balearen, Marga Prohens, schrieb auf X, sie sei „schockiert“ über die Nachricht und fügte hinzu, sie sende „Liebe und Wärme an die Familien der vier Menschen, die ihr Leben verloren haben“.

Mallorca ist eine auch bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel im Mittelmeer. Im vergangenen Jahr besuchten offiziellen Angaben zufolge mehr als 14 Millionen Touristen die Inseln.

Im Jahr 2009 waren beim Einsturz eines dreistöckigen Gebäudes in Palma de Mallorca sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen waren zwei Deutsche und drei Kolumbianer.