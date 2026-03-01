Späte Mutterschaft: „Ich habe meine Mutter tatsächlich recht alt in Erinnerung“

„Ich habe meine Mutter tatsächlich recht alt in Erinnerung“

Mutter werden mit über 40: Verändert das Alter das Verhältnis zum Kind? Wir haben mit einer späten Mutter aus Stuttgart gesprochen – deren eigene Mutter sie auch spät bekam.











Laura Metzger ist bei der Geburt ihres zweiten Kindes 41 Jahre alt. Schon als die Stuttgarterin, Jahrgang 1965, mit Ende Dreißig zum ersten Mal schwanger ist, freut sich ihre ganze Umgebung sehr mit ihr. Laura Metzgers Schwangerschaften mit 37 und 41 Jahren verlaufen beide völlig unproblematisch, keinen Tag geht es ihr schlecht. Ebenso die Geburten. Metzger, die zum Schutz ihrer Familie nicht ihren richtigen Namen in der Zeitung lesen möchte, sagt: „Ich habe mich selbst gewundert, wie problemlos alles verlief.“ Schließlich reagieren viele in ihrem Umfeld alarmiert und sprechen Warnungen vor Schwangerschaftsdiabetes sowie Ratschläge für einen geplanten Kaiserschnitt aus.