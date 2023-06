1 Hartmut Rosa kritisiertden ständigen Steigerungszwang moderner Konsumgesellschaften. Foto: /Juergen Bauer

Hartmut Rosa gehört zu den bekanntesten Gesellschaftswissenschaftlern und öffentlichen Intellektuellen unserer Zeit. Seine Jugend im Schwarzwald prägt sein Leben und Denken bis heute.















Wenn Hartmut Rosa seinen Studenten nahe zu bringen versucht, worin für ihn das zentrale Bestreben der Moderne besteht, erzählt er gerne die Geschichte, wie er nach dem Abitur als junger Mann von einem beschaulichen Dorf im Schwarzwald in die pulsierende Großstadt katapultiert wird. Wer das ruhige Dorfleben gewöhnt ist, kommt durch die Flut an Reizen in der Stadt schnell an seine Belastungsgrenze. Fasziniert stellt Rosa fest, dass die Leute hier gehetzter und grimmiger wirken. Anders als in seinem Heimatdorf leuchtet überall Reklame, ständig brausen Autos vorbei. „Ich war fix und fertig,“ sagt Rosa. Bis heute lässt ihn die Frage nicht los, wie sich das „Beschleunigungsdiktat“ der Moderne auf die Lebensführung der Individuen auswirkt.