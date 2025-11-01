Mietkrise: Weil günstiger Wohnraum fehlt, baut die Stadt selbst

1 14 neue städtische Wohnungen in Nürtingen: Projektleiter Walter Funke, die Architekten Norbert und Moritz, Morgenthaler, OB Johannes Fridrich und Geschäftsführer Bernd Schwartz feiern die symbolische Schlüsselübergabe. Foto: Markus Brändli

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Nürtingen (Kreis Esslingen) verstärkt in eigene Sozialwohnungen investiert. Für Neubau und Sanierung wurde ein Eigenbetrieb gegründet.











Link kopiert

Dauerhaft günstigen Wohnraum unabhängig von einer Sozialbindung, die nach 15 oder 25 Jahren wieder wegfällt, will die Stadt Nürtingen schaffen. Das ist der erklärte Wille des Gemeinderats. Um das Bauamt von diesen ambitionierten Aufgaben zu entlasten, ist eigens der Eigenbetrieb Stadtentwicklung gegründet worden, der seit Anfang 2025 an dieser wichtigen wohnungspolitischen Zielsetzung arbeitet. Nun wurden zwei Gebäude mit 14 Wohnungen ihrer Bestimmung übergeben – erstmals unter Leitung des Eigenbetriebs.