1 Auf der Flandernhöhe sind in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Wohnungen entstanden, darunter auch viele öffentlich geförderte, wie etwa im Ina-Rothschild-Weg. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen hat man in den vergangenen Jahren auf das sogenannte Wohnraumversorgungskonzept gesetzt, um mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Doch das Konzept ist überholt, deshalb soll jetzt eine Alternative her.















Wer in der Region Stuttgart eine Wohnung sucht, hat es schwer. Wer noch dazu knapp bei Kasse ist, hat derzeit wenig Chancen auf ein bezahlbares Dach über dem Kopf – auch weil die Zahl der Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken ist. In Esslingen hat man bisher auf das sogenannte Wohnraumversorgungskonzept gesetzt, um wieder mehr öffentlich geförderte Wohnungen zu schaffen. Doch das Konzept ist überholt. Deshalb will die Stadt nun ein Quotenmodell einführen, das einfacher und wirksamer sein soll.