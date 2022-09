1 Azubi Pascal Bayindir (rechts) verbringt Zeit mit Senioren beim Kegeln. Foto: Philipp Braitinger

Sieben Auszubildende der Firma Bosch Thermotechnik helfen im Wernauer Seniorenzentrum St. Lukas bei der Betreuung der Bewohner mit. Das einwöchige Austauschprogramm findet jährlich statt.















Sie betreten Neuland. Pascal Bayindir (22) macht ebenso wie Marius Ihring (20) eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Für einen Beruf, bei dem vor allem am Computer gearbeitet wird, haben sich die beiden jungen Männer ganz bewusst entschieden. In der laufenden Woche packen die beiden jedoch mit weiteren Auszubildenden im Rahmen eines jährlichen Austauschprogramms bei der Betreuung der Bewohner von St. Elisabeth mit an. „Das ist schon etwas ganz anderes“, erklärt Bayindir, der beim Kegeln in einem der Wohnbereiche dabei war.