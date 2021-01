Wendlingen Surfer auf dem Neckar lösen Großeinsatz aus

Zwei 22-jährige Surfer haben am Freitagmittag in Wendlingen am Neckar einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Männer hatten sich trotz erhöhtem Wasserstand, gefährlicher Strömungen und Warntafeln aufs Wasser begeben.