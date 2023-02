Wahl zum Abgeordnetenhaus Abgeordnetenhauswahl: Rund 450 Wahlbriefe liegengeblieben

Eine Pannenserie wie bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hat es in Berlin am Sonntag nicht gegeben. Aber in einem Bezirk sind Wahlbriefe liegengeblieben. Was bedeutet das für die Regierungsbildung?