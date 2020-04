1 Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot weist auf die Ungleichheit hin. Foto: AP/N. Huh

In den USA sterben Afroamerikaner überdurchschnittlich oft an Covid-19. Das hat soziale Gründe.

Washington - Für Lori Lightfoot ist es eine Geschichte über soziale Ungleichheit, über die Schieflage bei der Verteilung von Ressourcen. All die altbekannten Probleme ihrer Stadt habe das Virus nun mit besonderer Schonungslosigkeit offengelegt, sagte sie neulich der „Chicago Tribune“. Und es stimme schon, es stimme noch immer: „Wenn sich weiße Amerikaner erkälten, holen sich schwarze eine Lungenentzündung.“ Seit einem Jahr ist Lightfoot Bürgermeisterin Chicagos, die erste Frau mit dunkler Haut in diesem Amt. In der Pandemie thematisiert sie die Gründe, aus denen Schwarze überdurchschnittlich oft an Covid-19 sterben.