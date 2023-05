1 2022 zählte das „Southside“ rund 65.000 Besucher. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Christoph Schmidt

Wann spielen noch mal die Ärzte? Mit vier Bühnen und tausenden von Gästen kann man auf den Southside-Festival schnell den Überblick verlieren. Um keinen Act zu verpassen lohnt sich der Blick in den Zeitplan.















Link kopiert

Ravioli, Zelten, Feiern – und das drei Tage lang. Mitte Juni verwandelt sich die Gemeinde Neuhausen ob Eck auf der Schwäbischen Alb in eine Festivalstadt. Das „Southside-Festival“ lockt jedes Jahr tausende Besucher an.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause erreichte die Besucherzahl im Jahr 2022 eine Rekordhöhe: Rund 65.000 Junge Menschen schlugen ihre Zelte auf – so viele wie noch nie. Auch in diesem Jahr ist mit einem großen Andrang zu rechnen, denn so gut wie alle Tickets sind verkauft. Restkarten gibt es nur in hochpreisigen Kategorien oder auf Portalen wie Kleinanzeigen.

Der offizielle „Timetable“

Nachdem im Line-Up schon Musikgrößen wie die Ärzte, Billy Talent und Rapper Marteria bekannt gegeben wurden, steht nun auch der offizielle Zeitplan. Wie jedes Jahr gibt es auch in 2023 vier Bühnen: Die Green, Blue, Red und White Stage. Pro Bühne treten am Tag fünf bis sieben Bands oder Künstler auf. Damit man seine Lieblings-Acts nicht verpasst sollte man also vorher planen, wer wann auftritt. Ein Überblick liefert der offizielle Zeitplan des Veranstalters – hier sind alle Auftritte mit entsprechender Bühne und Uhrzeit aufgelistet.

Das Southside-Festival findet dieses Jahr vom 16 – 18. Juni in der Gemeinde Neuhausen ob Eck statt. Es gilt als einer der größten Open-Air-Festivals in ganz Deutschland.