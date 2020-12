29 Was in Tübingen seit Wochen angeboten, wird es bald an vielen Orten im Land geben: Schnelltests für alle, die ältere oder kranke Menschen zu Weihnachten besuchen wollen. Foto: Horst Haas

Die Corona-Schnellteststationen stehen fest: In mehr als 120 Kommunen werden zu Weihnachten Abstriche angeboten. In etlichen Städten erfolgt die Anmeldung online.

Stuttgart - Den schnellen Corona-Test vor dem Weihnachtsfest wird es in mehr als 120 Kommunen im Land an 151 Standorten geben. Er ist gedacht für Menschen, die Angehörige aus Risikogruppen über die Feiertage besuchen wollen. „Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest einsam verbringen muss“, sagt Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). „Wir appellieren an die Menschen, wirklich verantwortungsbewusst mit diesem Angebot umzugehen.“ Wer sich für die Party unter Freunden „freitesten“ möchte, sei hier fehl am Platz“, sagt Lucha.