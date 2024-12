Sorge im Stuttgarter Bohnenviertel: Kurz vor Weihnachten: Vonovia erhöht die Mieten

1 Vonovia hat sich nicht mit der Stadt auf eine Fortsetzung der Sozialbindungen geeinigt. Nun gibt es Mieterhöhungen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Rund 70 Wohnungen im Bohnenviertel sind wegen des Endes der Sozialbindungen betroffen: die Miete wird erhöht. Doch das ist erst der Anfang. Die Stadt Stuttgart zeigt sich machtlos.











Link kopiert

Böse Überraschung kurz vor Weihnachten für die Mieter von rund 70 Wohnungen des Bochumer Vonovia-Konzerns im Bereich Rosen-/Brennerstraße im Stuttgarter Bohnenviertel: Die Mietenbindung läuft zum Jahresende aus. Künftig würden sie in einer „frei finanzierten“ Wohnung leben, heißt es in einem Schreiben des Vonovia-Kundenservice. „Ihre Miete wird somit künftig an die ortsübliche Vergleichsmiete angepasst oder herangeführt.“ Die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete beträgt von Januar an laut neuem Mietspiegel 11,15 Euro je Quadratmeter. Tatsächlich sind Wohnungen wegen der Zu- und Abschläge für Lage, Ausstattung, Mietvertragsdauer und Vermieterstatus teurer oder günstiger.