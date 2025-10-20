Sontheim im Kreis Heidenheim: Sortieranlage brennt – Verkehr im Umkreis gesperrt

1 Feuer in Sontheim an der Brenz: In einer Sortieranlage war am Montag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

In Sontheim an der Brenz ist an einer Sortieranlage Feuer ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.











In Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist eine Sortieranlage eines Recyclingbetriebs in Vollbrand geraten. Polizeiangaben zufolge war der umliegende Bereich wohl noch stundenlang für den Verkehr gesperrt. Die Löscharbeiten würden wohl die ganze Nacht andauern, sagte ein Sprecher.

Eine Rauchwolke war weithin zu sehen. Anwohner sollen laut Polizei Fenster und Türen geschlossen halten. Den Angaben zufolge waren Menschen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

Die Rauchwolke war weithin zu sehen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Im Bereich des Sontheimer Gewerbegebiets hatte es in diesem Jahr bereits Feuerwehreinsätze gegeben: Einmal wegen einer Rauchentwicklung, einmal weil ein Mann Müll verbrannt hatte.