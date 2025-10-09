Sonntagsevent in Köngen: Pumptrack lädt wieder zu Rennen ein

1 Zum zweiten Mal steigt ein „Jedermannrennen“ auf dem Köngener Pumptrack. Foto: Dannath

Am 12. Oktober können sich Jung und Alt auf Rädern messen: Beim „Jedermannrennen Pump &Play" in Köngen wird in 13 Klassen gestartet.











Nach der erfolgreichen Premiere mit 120 Teilnehmern im Vorjahr herrscht am 12. Oktober ab 10 Uhr wieder echte Rennatmosphäre auf dem Köngener Pumptrack beim Mehrgenerationenhaus Burgforum. Beim Jedermannrennen Pump &Play kommen alle auf ihre Kosten – egal ob Laufrad, BMX, Mountainbike, Dirtbike, Longboard oder Scooter.

Gestartet wird in 13 verschiedenen Klassen. Teilnehmen darf man ab 5 Jahren. Gefahren werden zwei Durchgänge mit fliegendem Start, die schnellere Runde wird gewertet. Die schnellsten fünf Starter pro Klasse erreichen das Finale. Anmelden kann man sich im Vorfeld online unter www.sc-unterensingen.de/pumptrack-race. Nachmeldungen sind am Renntag bis eine Stunde vor Rennstart möglich. Organisiert wird das Rennen vom Skiclub Unterensingen.

Während auf dem Track um die Wette gepumpt wird, bietet das Jugendhaus Trafo ein buntes Rahmenprogramm mit Bouldern, Volleyball, Outdoorspielen und mehr. Zum Abschluss ab 17 Uhr steigt eine After-Race-Party mit Musik, kühlen Getränken und Grillgut.