Sonntag in Unterensingen

1 Die Feuerwehr in Unterensingen war am Sonntag fast dauerhaft im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Am Sonntag musste die Feuerwehr in Unterensingen (Kreis Esslingen) zu gleich fünf Wiesen- und Flächenbränden ausrücken. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Polizei ermittelt zu den Brandursachen.















Link kopiert

Am Sonntag haben in Unterensingen (Kreis Esslingen) mehrmals Wiesen und andere Flächen gebrannt. Insgesamt rückten Polizei und Feuerwehr fünf mal innerhalb weniger Stunden aus.

Gegen 15.10 Uhr brannte demnach in der Esslinger Straße auf einem Wiesenstück neben dem Fahrradweg eine etwa ein auf drei Meter große Fläche. Ein weiterer Wiesenbrand wurde gegen 16.45 Uhr beim Seerosenweg im Bereich des Bikeparks gemeldet. Hier brannte es auf einer Fläche von etwa einem auf fünf Metern. Gegen 22.30 Uhr kam es zu einem etwa 23 Meter langen und eineinhalb Meter breiten Flächenbrand, hier hatte extrem trockenes Gras im Bereich der Esslinger Straße Feuer gefangen.

Wiederum auf der Esslinger Straße brannte gegen 23.50 Uhr abgemähtes trockenes Gras auf einer etwa fünf Quadratmeter großen Fläche, schließlich wurde kurz nach Mitternacht etwa 200 Meter weiter am Radweg in Richtung Nürtingen ein weiterer Brand mitgeteilt wurde. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Flammen rasch löschen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Ursachen und Umständen aufgenommen.