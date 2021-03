1 Das OB-Büro wird zum Tonstudio: Für den Corona-Song stand auch Oberbürgermeister Jürgen Zieger (links) vor Buddy Boschs Mikrofon. Foto: oh

Esslinger singen für Esslinger, um einander Mut zu machen: Buddy Boschs Berkheimer Tonzimmer-Studio und die Eßlinger Zeitung wollen mit einem Song zeigen, dass es viele Menschen gibt, die den Laden gerade jetzt am Laufen halten, die nicht nur an sich, sondern auch an andere denken, und die ihren Teil dazu beitragen, dass wir so gut wie nur möglich durch diese Pandemie kommen. An diesem Freitag feiert der Corona-Song „Nur gemeinsam“ im Internet Premiere – ab 20 Uhr ist er auf Youtube zu sehen und zu hören.

Esslingen - In Zeiten wie diesen kann es leicht passieren, dass düstere Moll-Töne die Oberhand gewinnen. Doch trotz aller Probleme, die uns Corona beschert, gibt es auch viele Zeichen von Hoffnung und Zusammenhalt. Weil sie die Zuversicht vieler Menschen zum Klingen bringen wollen, haben Buddy Boschs Tonzimmer-Studio-Team und die Eßlinger Zeitung vor drei Wochen ein Song-Projekt gestartet. Die Idee hinter alledem: Esslingerinnen und Esslinger singen gemeinsam, um zu zeigen, dass es viele Menschen gibt, die den Laden gerade jetzt am Laufen halten, die nicht nur an sich, sondern auch an andere denken, und die ihren Teil dazu beitragen, dass wir so gut wie nur möglich durch diese Pandemie kommen. An diesem Freitag feiert der Corona-Song „Nur gemeinsam“ im Internet Premiere – ab 20 Uhr ist er auf Youtube zu sehen und zu hören.