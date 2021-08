1 Die Markierungsarbeiten in der Rotenackerstraße sind in vollem Gange. Foto: Horst Rudel

Nach dem Ende der Baustelle in der Geiselbachstraße versetzt die Stadt die Rotenackerstraße jetzt größtenteils wieder in ihren Ursprungszustand.

Esslingen - Während der Sanierung des Geiselbachkanals diente auch die Rotenackerstraße als Umleitungsstrecke. Unter anderem war hier eine provisorische Bus- und Radspur eingerichtet worden, damit die Busse nicht allzu lange im Stau stehen und somit auch der ein oder andere zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr motiviert wird. In diesen Tagen wird die Umleitungsstrecke nun teilweise wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzt. So wird die Sonderspur zum Teil wieder zurückgebaut. Dafür werden die Markierung und die Beschilderung der Bus- und Radspur auf einer Länge von etwa 350 Metern zwischen der Eugen-Bolz-Straße und der Flandernstraße entfernt und die Verkehrsführung wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. So will die Stadt die Linksabbiege-Beziehungen am Hirschlandkopf bis zum Ende der Sommerferien wieder einrichten. Das Linksabbiegen von der Rotenackerstraße in die Kennenburger Straße und von der Hirschlandstraße in die Wielandstraße ist dann wieder möglich.