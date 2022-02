5 Das Mural „Pfau und Kranich“ an der Sporthalle 1 in Nellingen. Foto: Ganter/Gestaltung: Walter

Ostfildern - Wer beispielsweise zum Valentinstag einen besonderen Gruß aus dem Landkreis Esslingen versenden möchte, für den hat das Bundesfinanzministerium möglicherweise die passende Briefmarke herausgegeben. „Jeroo – Pfau und Kranich“ nennt sich diese Sondermarke, die es seit Februar zu kaufen gibt. Sie bildet ein Motiv des Stuttgarter Graffiti-Künstlers Christoph „Jeroo“ Ganter ab, das an der Fassade der Sporthalle 1 in Ostfildern-Nellingen prangt. Die Briefmarke ist der zweite Teil der Serie „Street Art“.

Wie der Name schon verrät, sind auf dem sogenannten Mural von Jeroo ein Pfau und ein Kranich zu sehen. Mit ihren langen, geschwungenen Hälsen sehen sich die beiden Vögel beinahe in die Augen, auch ihre Flügel und prächtigen Schwanzfedern sind zu erkennen. Die meisten Nellinger dürften das beeindruckende Bild kennen, es befindet sich an der Außenfassade der Sporthalle 1 direkt an den U-Bahngleisen. Direkt daneben sind noch zwei weitere Graffiti an die Wand gesprüht worden. Entstanden sind die drei Bilder 2020 anlässlich des 900-Jahr-Jubiläums von Nellingen. Das Kulturbüro der Stadt Ostfildern hatte die Kunstwerke in Auftrag gegeben.

Bekannter Künstler in der Region

Das Bundesfinanzministerium begründet die Wahl des Motivs so: Der Pfau und der Kranich seien ein „besonders charakteristisches und beinahe märchenhaft anmutendes Motiv des Künstlers“. Das Markenzeichen Ganters, der unter seinem Künstlernamen Jeroo bekannt ist, sind die an die Natur angelehnten Motive. Die Ästhetik erinnere an den Jugendstil, heißt es auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums. An vielen Orten in der Region tauchen die Tier- und Pflanzen-Motive auf. So zum Beispiel am Sommerrain in Bad Cannstatt oder an der S-Bahnstation in Echterdingen.

Jeroo ist seit etwa 20 Jahren ein international bekannter und gefragter Street-Art-Künstler. Deshalb hat er diesen Platz in der Sonderbriefmarken-Serie bekommen. Den Auftakt der Reihe machte die Marke „Tropfen und Ringe“, ein Werk des Künstlers 1010 aus Berlin-Lichtenberg. 50 Sondermarken gibt das Bundesfinanzministerium pro Jahr heraus. Erhältlich ist die Briefmarke mit dem Graffito aus Ostfildern in Postfilialen oder im Internet. Auf der Webseite der Post können Interessierte für 16 Euro einen Bogen mit zehn Marken bestellen. Vielleicht ist diese Sondermarke für den ein oder anderen ja ein Ansporn, um mal wieder zu Stift und Papier zu greifen statt zum Smartphone.

Unter diesem Link ist die Sondermarke erhältlich: shop.deutschepost.de/jeroo-pfau-und-kranich-briefmarke-zu-1-60-eur-10er-bogen