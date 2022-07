10 Sprung in den Sommer: Das Höhenfreibad Killesberg und andere Bäder bieten Abkühlung. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das Sommerwetter ist da – und die Badesaison läuft. Welche Bäder es in Stuttgart gibt, wie die Öffnungszeiten sind und was der Eintritt kostet, lesen Sie hier.















Sommerzeit ist Badezeit: Mehrere Freibäder in Stuttgart locken mit kühlem Nass und Schwimmbad-Pommes. Außerdem gibt es die drei Mineralbäder, die ebenfalls über Außenbereiche verfügen. In unserem Überblick zeigen wir, was die einzelnen Bäder zu bieten haben.

Höhenfreibad Killesberg

Das Höhenfreibad Killesberg in Stuttgart-Feuerbach direkt am Höhenpark Killesberg bietet nicht nur Badespaß in vier verschiedenen Becken (ein Mehrzweckbecken mit Schwimmer- und Nichtschwimmerteil, ein Sprungbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken), sondern auch Spielfelder für Beachvolleyball und Tischtennis, einen Kinderspielplatz mit Rutschen sowie eine Gaststätte mit Außenterrasse. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19.30 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 19.30 Uhr. Der Einzeleintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro.

Freibad Möhringen

Im Freibad Möhringen gibt es ein Mehrzweck-, ein Sprung- und ein Kinderbecken, außerdem eine Wärmehalle mit Ausschwimmkanal, eine Multifunktionssportanlage für Fußball, Basketball und Beachvolleyball, eine Gaststätte sowie eine FKK-Wiese. Das Freibad Möhringen hat montags bis freitags von 7 bis 19.30 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 19.30 Uhr. Der Einzeleintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro.

Das „Bädle“ des SSV Zuffenhausen

Das „Bädle“ des SSV Zuffenhausen ist für Vereinsmitglieder bereits seit dem 23. April geöffnet. Nichtmitglieder können das kleine Freibad im Stuttgarter Norden ab dem 7. Mai besuchen. Ideal ist das „Bädle“ für Familien mit kleinen Kindern, da Eltern ihren Nachwuchs in dem gut überschaubaren Bad stets im Blick behalten können. Zwei Schwimmbecken – eins für Schwimmer und eins für Nichtschwimmer –, zwei Kinderbecken, eine Liegewiese, Spiel- und Sportplätze für Fußball und Beachvolleyball, Tischtennisplatten und ein griechisches Restaurant machen das „Bädle“ zu einem kleinen Urlaubsort in Stuttgart, geöffnet ganzwöchig von 9 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro.

Freibad des MTV Stuttgart

Neben dem Mehrzweckschwimmbecken mit einer konstanten Wassertemperatur von 23 Grad gibt es Freibad des MTV Stuttgart eine Liegewiese, ein Beachvolleyballfeld, zwei Fußballfelder, ein Kunststofffeld für Basketball und Volleyball sowie eine Kletteranlage. Der Badebetrieb ist für jedermann täglich von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet, der Einzeleintritt kostet 3,40 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Inselbad Untertürkheim

Im Inselbad Untertürkheim können es sich Jung und Alt seit Mitte Mai gut gehen lassen. Mit sechs Wasserbecken, inklusive Sportbecken und Kinderbecken, Sprungbrettern zwischen einem und zehn Metern Höhe, zwei Wasserrutschen und anderen Wasserattraktionen ist das Inselbad ein echtes Erlebnisbad. Auch hier gibt es zudem Sport- und Spielfelder, einen kompletten FKK-Bereich sowie einen Gaststätte. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19.30 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 19.30 Uhr. Der Einzeleintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro.

Freibad Rosental

Mit 2700 Quadratmetern Wasserfläche ist das Freibad Rosental in Vaihingen für jeden etwas dabei: Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, Sprungbretter zwischen einem und drei Metern, Kinderplanschbecken und eine Riesenwasserrutsche mit zehn Metern Gefälle. Sportfelder, ein separater FKK-Bereich und eine Gaststätte runden das Angebot ab. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19.30 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 19.30 Uhr. Der Einzeleintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro.

Freibad Sillenbuch

Gemütlicher und ruhiger geht es im Freibad Sillenbuch zu. Es gibt ein Mehrzweckbecken, ein Kinderbecken mit Babymulde und ein Planschbecken, außerdem eine Liegewiese und Tischtennisplatten. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19.30 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 19.30 Uhr. Der Einzeleintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 2,70 Euro.

Mineralbad Berg

Seit über 160 Jahren gibt es das Mineralbad Berg. Es verfügt über einen großen Bereich mit Liegewiese und Außenbecken mit See-Charakter. Ein Innenbecken, eine geschlechtergetrennte Sauna samt Ruhebereichen und Sonnenbalkonen sowie einen Gastronomiebereich, den Gäste täglich von 9 bis 22 Uhr nutzen können. Der Einzeleintritt für den ganzen Tag kostet 12 Euro, ermäßigt 9,30 Euro, der zweistündige Eintritt 8 Euro und ermäßigt 6,40 Euro. Für den Saunabereich fällt ein zusätzlicher Eintritt von 5 Euro an.

SoleBad Cannstatt

Die Saunalandschaft im SoleBad Cannstatt ist 1200 Quadratmeter groß und bietet vier unterschiedlich temperierte Saunaräume und ein integriertes russisch-römisches Dampfbad. Das SoleBad hat täglich von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten für Sauna und Dampfbad für Damen und Herren und weichen ab. Nähere Informationen gibt es online unter www.stuttgarterbaeder.de/solebadcannstatt. Der Einzeleintritt für den ganzen Tag kostet 13 Euro, ermäßigt 10,40 Euro, der zweistündige Eintritt 8,50 Euro und ermäßigt 6,80 Euro. Für den Saunabereich fällt ein zusätzlicher Eintritt von 5 Euro an.

Das Leuze

Das Leuze Stuttgart schlägt die Brücke zwischen Therme und Erlebnisbad. Es gibt stark kohlensäurehaltige Heilquellen und eine Mineralquelle, Wasserspiele, Saunen, Solarien, Sport- und Spielplätze sowie ein Restaurant und eine Saunabar. Das Schwimmbad hat täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet, feiertags von 7 bis 21 Uhr, das Kinderland von 8 bis 21 Uhr, die Erlebnis-Sauna montags und dienstags von 8 bis 21 Uhr, mittwochs bis freitags bis 23 Uhr, samstags von 7 bis 23 Uhr und sonntags von 7 bis 21 Uhr. Der Einzeleintritt für den ganzen Tag kostet 14 Euro, ermäßigt 11,20 Euro, der zweistündige Eintritt 9,50 Euro und ermäßigt 7,60 Euro. Für den Saunabereich fällt ein zusätzlicher Eintritt von 6 Euro an.