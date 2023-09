1 Stimmungsvoll ging es bei der Premiere der Wein-Lounge im Vorjahr zu. In diesem Jahr gibt es zwei Tage mehr. Foto: Esslinger Wein-Lounge

Zum zweiten Mal feiert Esslingen auf dem Hafenmarkt ein Weinfest. Die Wein-Lounge will sich abheben von den Weinfesten der Region und ihren eigenen Charakter entwickeln. Sagen die Veranstalter. Aber was macht die Esslinger Weinlounge so anders?















Link kopiert

Im vergangenen Jahr waren es drei Tage, nun sind es derer fünf: Die Besucherinnen und Besucher der Esslinger Wein-Lounge können bereits am kommenden Donnerstag mit einem Viertele anstoßen. Das Fest auf dem Hafenmarkt klingt dann erst am Montag, 11. September, aus.

Umrahmt von alten Fachwerkhäusern bekommt der lokale Wein auf dem Fest eine Sonderrolle eingeräumt: Die Bühne gehört in allererster Linie dem Wein aus der Region, den Wengertern und den Geschichten, die sie mitbringen. „Die pittoreske Kulisse des Hafenmarkts bietet das perfekte Setting für ein spätsommerliches Weinfest“, ist sich der Mitveranstalter Markus Hägele sicher. Hägele kommt ursprünglich aus der Musikbranche. Sein Partner Enzo Messinese organisiert bereits seit Jahren Veranstaltungen und Gastronomieprojekte in Esslingen wie das Street Food Festival.

Der Veranstalter setzt auch auf junge Kunden

Zehn Weinstände, zwei Cocktailbars, eine Sektbar sowie vier Essensstände – allesamt betrieben von Esslinger Gastronomen – sollen das gesellschaftliche Beisammensein beflügeln. Dabei ist sich Hägele sicher, dass er mit der Veranstaltung unterschiedliche Generationen anspricht – die Generation, „die auf Instagram zu Vino nie no sagt, genauso wie den berühmten schwäbischen Viertelesschlotzer“. Die angesprochene Zielgruppe sieht er ab Mitte 30 aufwärts.

Wein bieten unter anderem das Weingut Kusterer, das Teamwerk Esslingen, das Weingut Knauß und das Weingut Gold an. Als Gast von außerhalb der Region reist das Weingut Knipser an. Eine Bereicherung, denn der Gault Millau führt die Pfälzer in der Kategorie „Weltklasse“. Es wird zudem Weine aus Südtirol geben.

Fehlen wir hingegen das Weingut Bayer. Er wäre gerne dabei gewesen, sagt Adolf Bayer, aber offenkundig war die Planung schon zu weit fortgeschritten und das Weingut wurde nicht mehr berücksichtigt. Hägele hofft, dass bei der dritten Auflage im kommenden Jahr das Rüderner Weingut dabei ist. Diesmal gibt es dort, in der Uhlbacher Straße 86, ein eigenes Programm: Die Herbsttage im Weingut Bayer beginnen ebenfalls am Donnerstag und enden am Sonntag.

Wichtig bei der Wein-Lounge auf dem Hafenmarkt und anders als bei anderen Weinfesten sei, dass die Weine nicht von Gastronomen, sondern von den Winzern selbst angeboten würden, sagt Hägele. Viele Wengerter seien selbst vor Ort, verspricht er. Sie gäben Tipps und würden bei einem guten Gläschen mit den Gästen Geschichten rund um den edlen Tropfen austauschen.

Das gibt es außerdem auf dem Fest

Wer gesellig beisammen sitzt, bekommt auch irgendwann Hunger: Bei der ersten Auflage 2022 war der Bedarf an Speisen größer als erwartet. Darauf habe man in diesem Jahr reagiert und das Angebot vergrößert, so Hägele. Partner sind die ohnehin am Hafenmarkt ansässigen Lokalitäten Embargo und Café am Museum sowie der Ratskeller Esslingen und das Lo Spaghetto d’Oro. Hierzu passt dann auch der tägliche Mittagstisch, der angeboten wird. Musik wird eher im Hintergrund gespeilt, den Veranstaltern ist es wichtig, dass die Gäste sich gut unterhalten könne. Etwas lauter könnte es allerdings bei der After-Show-Party werden, die bei Joe Pena’s im Dick-Areal am 9. September steigt.

Die Stadt wird an dem Wochenende belebt, die Parkhäuser voraussichtlich gut belegt sein. Denn außer der Wein-Lounge findet am Samstag die Einkaufs- und Genussveranstaltung Esslingen funkelt und am Sonntag der Tag des offenen Denkmals statt.