Sommerspiele in Paris: US-Basketballer nach Kraftakt im Finale

Paris - Topfavorit USA hat beim olympischen Basketball-Turnier ein sensationelles Aus im Halbfinale nur mit ganz viel Mühe abwenden können. Das Team um die NBA-Stars LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant rang in der Bercy Arena von Paris Vize-Weltmeister Serbien mit 95:91 (43:54) nieder und machte dabei im letzten Viertel einen 13-Punkte-Rückstand wett.

Im Endspiel trifft der Goldmedaillen-Gewinner der vergangenen vier Sommerspiele am Samstag (21.30 Uhr) auf Frankreich. Die Gastgeber hatten zuvor Weltmeister Deutschland mit 73:69 besiegt und damit den Gold-Traum von Dennis Schröder und Co. abrupt beendet. Deutschland spielt am Samstag um 11.00 Uhr gegen Serbien mit Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic um Bronze.

Große Curry-Show

Das zweite Halbfinale in der Bercy Arena begann mit einer großen Stephen-Curry-Show. Der Superstar von den Golden State Warriors machte 14 der ersten 15 Punkte der Amerikaner und traf dabei vier Dreier. Beim letzten Wurf aus der Distanz schaute Curry bereits demonstrativ in Richtung US-Bank, als der Ball noch in der Luft war. Am Ende war er mit 36 Punkten bester Werfer.

Die Serben ließen sich von all dem aber nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil. Der Vize-Weltmeister zeigte keinerlei Respekt vor den NBA-Stars und setzte sich zwischenzeitlich auf 17 Punkte ab. Zur Pause lagen die Serben überraschend immer noch mit elf Zählern vorn (54:43).

Die Superstars übernehmen

Im dritten Viertel schien es so, als würden die Amerikaner den Ernst der Lage erkennen und sich steigern. Das Team von Coach Steve Kerr verkürzte auf sieben Punkte (59:66), in der Arena rechneten nun alle mit der Wende. Doch die Serben steckten nicht zurück - ganz im Gegenteil. Vor dem Schlussabschnitt lag das Pesic-Team plötzlich wieder mit 13 Zählern vorn (76:63).

Doch dann übernahmen die Superstars. James sorgte beim 84:84 für den Ausgleich, Curry brachte die USA erstmals seit der frühen Anfangsphase wieder in Führung (87:86). Serbien kämpfte zwar weiter, verpasste die Sensation aber ganz knapp.