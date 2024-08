Sommerspiele in Paris: 3x3-Basketballerinnen nach Sieg im Olympia-Halbfinale

1 Das deutsche 3x3-Team überzeugt bei der Olympia-Premiere. Foto: Xu Yanan/XinHua/dpa

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen setzen ihren starken Auftritt bei den Sommerspielen fort. Auch gegen Kanada ist die Auswahl nicht zu stoppen und steht direkt im Halbfinale.











Paris - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere sensationell im Halbfinale und greifen nach einer Medaille. Durch das 18:15 gegen Spanien gelang dem Team im abschließenden siebten Gruppenspiel der sechste Sieg. Damit beendet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes mit Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert die Vorrunde auf dem ersten Rang.

"Ich bin sprachlos. Wir haben immer eine Antwort gehabt, deswegen haben wir sechs Spiele gewonnen", sagte Brunckhorst und lobte das Team: "Ich habe lange nicht mehr in so einer Mannschaft gespielt, wo man sich so blind vertraut. Jeder hat den gleichen Einfluss in Angriff und Verteidigung - besser geht es nicht."

Das Halbfinale findet am Montag statt, der Gegner steht noch nicht fest. Auch die Medaillen werden noch am Montagabend auf der Anlage auf dem Place de la Concorde vergeben.

Starker Start dank guter Wurfquote

Greinacher bescherte ihrem Team im Duell mit Spanien mit einem erfolgreichen Distanzwurf einen perfekten Start. Die deutschen Frauen wirkten hochkonzentriert und fest entschlossen, das Spiel zu kontrollieren. Eine gute Wurfquote sorgte für eine schnelle 6:2-Führung, danach leistete sich die Auswahl aber zu viele Ballverluste und musste den Ausgleich zum 10:10 hinnehmen.

In den verbleibenden gut fünf von zehn Spielminuten blieb die Begegnung eng und spannend. Deutschland setzte sich nur kurzzeitig mit drei Punkten ab, Spanien schaffte beim 15:15 erneut den Ausgleich. In der Schlussminute sicherten sich Greinacher und Co. aber den Erfolg.

Die DBB-Auswahl hatte mit Erfolgen gegen die Mitfavoriten aus den USA und Kanada bereits einen starken Start ins Turnier erwischt. Die besten beiden Teams der Achtergruppe erreichen direkt das Halbfinale. Die auf den Rängen drei bis sechs platzierten Mannschaften ermitteln in einer Play-in-Runde die beiden anderen Halbfinalisten.

Olympia-Premiere für deutsches Team

Die abgewandelte Form des Streetballs gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität. 2021 in Tokio gehörte sie zum ersten Mal zum olympischen Programm. Deutsche Teams waren damals nicht dabei, der Titel bei den Damen ging an die USA. Gespielt wird nur auf einen Korb, von den vier Spielerinnen einer Mannschaft stehen drei gleichzeitig auf dem Feld.