1 Zur Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes bekommt Bürgermeister Thomas Matrohs ein TSV-Deizisau-Trikot überreicht – signiert von Spielern des 1. FC Köln. Foto: Roberto Bulgrin

Seit dem 15. Juni gibt es auf dem Sportgelände Hintere Halden in Deizisau einen neuen Kunstrasenbelag. Beim Sommernachtsfest ist dieser mit einem ganz besonderen Spiel eingeweiht worden: Eine Auswahl des TSV ist gegen die Elf von Rathauschef Thomas Matrohs angetreten.















Viele eingefleischte TSV-Fans mussten sich erst an dieses Bild gewöhnen, denn so geschmeidig rollte der Ball schon lange nicht mehr über den Kunstrasenplatz auf dem Deizisauer Sportgelände Hintere Halden. Das Leder sprang nicht mehr von Kuhle zu Kuhle, und wenn mal einen Spieler zu Fall kam, quasi mal Probe lag, zählte der Untergrund nicht länger als Ausrede. Seit Mittwoch hat der TSV Deizisau einen neuen Kunstrasenbelag. Dieser wurde am Freitagabend mit einer Fußballpartie der Extraklasse im Rahmen des Sommernachtsfests eingeweiht.