Sommerlicher Open-Air-Genuss in Esslingen: Parov Stelar bringt die Burg zum Klingen

1 Parov Stelar hat sich als Elektroswing-Pionier einen Namen gemacht. Foto: Musiccircus

Viele erinnern sich noch an seinen fulminanten Auftritt bei den Jazz Open in Stuttgart – nun hat sich Parov Stelar für diesen Sommer auf der Esslinger Burg angesagt. Der österreichische Elektroswing-Pionier wird am 25. Juli live zu erleben sein.











Im vergangenen Sommer hatte er den finalen Festival-Abend der Jazz Open in Stuttgart gerockt – nun hat sich Parov Stelar auch in Esslingen angesagt: Der Elektroswing-Pionier wird am 25. Juli auf der Esslinger Burg zu hören sein. Ob als DJ und Produzent, Bildender Künstler oder Designer – der österreichische Musiker, der mit bürgerlichem Namen Marcus Füreder heißt, ist ebenso vielseitig wie kreativ. Mit seiner Band hat er mehr als 1000 Live-Shows gespielt, unter anderem im Playstation Theater in New York, im Alexandra Palace in London und im Zenith in Paris.

„Parov Stelar überschreitet die Grenzen, indem er das ganze Jahr über eine Reihe neuer Songs veröffentlicht und die Live-Performances auf ein ganz neues Niveau hebt“, erklären die Veranstalter. „Die Fans können sich auf eine Mischung aus Parov Stelars neuesten Tracks sowie einigen alten Favoriten freuen.“ Und sie versprechen „nie dagewesene Bilder und brandneue Musik, die zum ersten Mal live aufgeführt wird“.

Fans schätzen Parov Stelars unverkennbaren Sound, seine unkonventionelle Herangehensweise an das Klangmaterial und sein Talent, verschiedene Musikstile versiert miteinander zu verbinden. Das hat ihm wiederholt Auszeichnungen wie den Amadeus Award und den Music Moves Europe Talent Award eingebracht. Parov Stelars musikalisches Werk ist auf diversen Alben festgehalten, er bricht im Internet Klick-Rekorde, doch am reizvollsten ist es, ihn live auf der Bühne zu erleben – so wie in diesem Sommer auf der Esslinger Burg.