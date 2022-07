9 Wie man sich bettet, so liest man – was, erfahren Sie in unserer Bildergalerie. Foto: candy1812 - stock.adobe.com

Ferien! Jetzt fehlt nur noch der richtige Lesestoff – und es kann losgehen. Unsere Kulturredaktion empfiehlt, was in den Koffer gehört.















Link kopiert

Es ist wieder so weit: der Urlaub ist da, und das eigentliche Leben beginnt. Er soll für all das entschädigen, was sich das Jahr über angesammelt hat: all die Mühen und Entbehrungen des alltäglichen Kampfes ums Dasein.