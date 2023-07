12 Im stimmungsvollen Ambiente der Esslinger Burg waren die Fans der Pop-Rock-Band Revolverheld ihren Idolen ganz nah. Foto: Roberto Bulgrin

Die sommerliche Veranstaltungssaison auf der Esslinger Burg hat begonnen: Den Anfang machte am Freitagabend die Pop-Rock-Band Revolverheld, die folgenden Abende gehören dem Entertainer Helge Schneider und der Sängerin Katie Melua.















Link kopiert

Ihre Texte sprechen vielen aus der Seele, ihre Songs werden im Radio rauf und runter gespielt. Die Pop-Rock-Formation Revolverheld zählt zum Besten, was die deutsche Musikszene zu bieten hat. Mehr als eine Million Alben hat die Hamburger Band verkauft, mit Gold und Platin wurden ihre Platten prämiert. Am stärksten wirken die Hits von Revolverheld jedoch, wenn Frontmann Johannes Strate und seine Jungs live auf der Bühne stehen. Dort spüren sie, dass sie mit ihrer Musik das Lebensgefühl ihrer Fans treffen, und das beflügelt die Künstler unverkennbar. Am Freitagabend hat die Band die sommerliche Konzertsaison auf der Esslinger Burg eröffnet. Im Gepäck hatten Revolverheld nicht nur das jüngste Album „Neu erzählen“, sondern auch viele jener Titel, mit denen die Band seit zwei Jahrzehnten den Nerv vieler Fans trifft.