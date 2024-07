Sommerkonzert auf der Esslinger Burg: Kerstin Ott besingt die Liebe und das Leben

1 Immer nah bei ihren Fans: Kerstin Ott. Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Der sommerliche Konzertreigen auf der Esslinger Burg ist vorüber – nach der Band Saltatio Mortis und dem Sänger Matthias Reim setzte Kerstin Ott am Sonntagabend den Schlusspunkt. 2000 Fans erlebten einen entspannten Sommerabend.











Link kopiert

Der Regenbogen ist ihr Markenzeichen, und vielleicht war es ja kein Zufall, dass kurz vor Konzertbeginn Sonne und Regen am Himmel über der Esslinger Burg das Bild bestimmten. Rund 2000 Fans feierten am Sonntag die Sängerin Kerstin Ott im letzten Burgkonzert dieses Jahres, und anders als zwei Tage zuvor beim frühzeitig abgebrochenen Auftritt ihres Schlager-Kollegen Matthias Reim passte das Wetter an diesem Abend perfekt zu ihrem Credo: Kerstin Ott liebt die Harmonie, das Leben, die Menschen und die Liebe. Und sie ist zutiefst davon überzeugt, dass jeder und jede das Recht hat, den eigenen Lebensentwurf frei von Konventionen zu gestalten. Für solche Botschaften wird die 42-Jährige von vielen geschätzt – nicht zuletzt von Menschen, denen sie Mut macht, auch gegen manche Widerstände aufrecht zu gehen.