1 Vom Biergarten Tschechen und Söhne auf der Karlshöhe kann man den Stuttgarter Talkessel überblicken. Foto: imago images/Shotshop/Gerd Wolpert

Das Wetter ist prächtig, die Abende werden länger. Es ist Sommer und Sommerzeit ist Biergartenzeit. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt, wo man in Stuttgart gut draußen sitzen kann.















Endlich wieder draußen sitzen – einer der Vorzüge des sommerlichen Wetters. Und was eignet sich dafür besser als Biergärten? Wir haben für euch einige Biergärten aufgelistet.

Neckarbiergarten

Deftige Hausmannskost mit schwäbischen und badischen Spezialitäten (und die passenden Biere) gibt es im Neckarbiergarten in Bad Cannstatt. Der Biergarten nahe der Rosensteinbrücke verfügt über 660 Plätze, 200 davon sind überdacht. Die Öffnungszeiten können wetterbedingt variieren, bei trockenem Wetter ist der Neckarbiergarten unter der Woche von 14.30 Uhr, am Wochenende von 12 Uhr an geöffnet. Ausschankschluss ist um 23.30 Uhr.

Stadtstrand Beach Club

Wer anstelle eines klassischen Biergartens eine Gastronomie mit Urlaubs-Feeling sucht, der ist am besten im Stadtstrand Beach Club in Bad Cannstatt aufgehoben. Auf 800 Quadratmetern Fläche erstreckt sich die künstlich angelegte Dünenlandschaft am Neckar, passend dazu werden sommerliche Cocktails, Bier und Barbecue serviert, außerdem gibt es ein Beachvolleyballfeld und einen Kinderspielplatz. Montags bis freitags ist der Stadtstrand von 15 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende von 12 bis 23 Uhr.

Tschechen und Söhne auf der Karlshöhe

Im Biergarten Tschechen und Söhne auf der Karlshöhe gibt es nicht nur Getränke und regionale Leckereien, sondern auch einen Ausblick über den Stuttgarter Talkessel und die umliegenden Weinberge. Die Außengastronomie liegt mitten in einer Parkanlage im englischen Stil und serviert neben rustikalen Hauptgerichten auch Salatvariationen und Kuchen. Der Biergarten ist ganzwöchig von 11 bis 24 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten richten sich jedoch nach den Wetterbedingungen.

Biergarten im Schlossgarten

Der Biergarten im Schlossgarten ist auch nach dem Abriss der Gaststätte weiterhin geöffnet. Ein Imbisswagen versorgt die Kunden mit regionalen Spezialitäten, und es gibt eine Bühne mit Tanzfläche, denn jeden Sonntag findet hier ein Frühshoppen-Konzert statt. Geöffnet ist der Biergarten im Schlossgarten täglich von 11 bis 22 Uhr, wobei sich auch hier die Öffnungszeiten an den Wetterbedingungen orientieren.

Weitmanns Waldhaus

Weitmanns Waldhaus in Stuttgart-West ist ein traditionelles Gasthaus, das deftige deutsche Gerichte wie Schnitzel, Bratwurst und Schweinsbraten auf der Karte hat. Außerdem gibt es wechselnde Tagesgerichte und nach Vorbestellung auch verschiedene Fondues. Der Biergarten hat montags bis samstags von 12 bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr geöffnet.

Augustiner Biergarten

Seit den 1880er Jahren wird im Biergarten am Kursaal in Bad Cannstatt das bayrische Augustiner-Bier ausgeschenkt. Heute ist der Augustiner Biergarten einer der größten Biergärten Stuttgarts. Passend zu den verschiedenen Augustiner-Sorten werden schwäbische und bayrische Speisen angeboten – nach bayrischem Brauch mit Selbstbedienung. Der Augustiner Biergarten hat montags bis freitags von 15 bis 23 Uhr, samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Flora und Fauna

Selbstbedienung gilt auch im Biergarten Flora und Fauna in Stuttgart-Mitte. Hier kann man mit Blick auf den Schlossgarten bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen sitzen, den die Gastronomie vom Café Schurr bezieht, oder bei herzhaften Biergarten-Spezialitäten wie Ofenkartoffel oder Currywurst. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 23 Uhr, warme Küche gibt es von 11.30 Uhr bis 22 Uhr.

Katzenbacher Hof

Seit über 30 Jahren gibt es den Katzenbacher Hof im Spitalwald bei Stuttgart-Vaihingen. Der Biergarten ist besonders für Familien mit Kindern gut geeignet, da er über einen großen Erlebnis-Spielplatz mit Hüpfburg, einen Bolzplatz sowie einen kleinen Streichelzoo verfügt. Die Speisen werden ausschließlich mit Zutaten von regionalen Lieferanten zubereitet und reichen von Würstchen und Maultaschen über Obazda bis hin zu verschiedenen Kuchensorten. Der Katzenbacher Hof hat montags bis samstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 21 Uhr.

Waldgasthof Schmellbachtal

Erst kürzlich im renovierten Waldheim neu eröffnet, bietet der Waldgasthof Schmellbachtal eine modernere Alternative zu klassischeren Angeboten: Die Betreiber Jessica Göthel und Julian Schramm streben eine Slow-Food-Zertifizierung an (das bedeutet, sie verzichten vollständig auf Convenience-Produkte) und setzen auf regionale Zutaten und Selbstgemachtes, zudem gibt es eine Auswahl vegetarischer Speisen. Der Biergarten hat donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Bärenschlössle

Das Bärenschlössle im Rotwildpark Stuttgart liegt mitten im Wald, und vom Biergarten hat man einen guten Blick auf die Seenlandschaft. An der Selbstbedienungstheke gibt es sowohl regionale als auch internationale Gerichte, außerdem serviert das Bärenschlössle Wildfleisch aus der Jagd vor Ort. Die Öffnungszeiten sind im Sommer dienstags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Warme Küche gibt es durchgehend ab 11.30 Uhr.