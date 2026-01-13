Sommerfreizeit in Esslingen: Anmeldung für das Waldheim bald möglich

1 Im Esslinger Waldheim gibt es reichlich Platz für Spiele im Freien. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Es sind noch einige Monate hin bis zu den Sommerferien. Doch der Anmeldezeitraum für die Freizeiten im Esslinger Waldheim startet bald.











Link kopiert

Gemeinsam spielen, Ausflüge machen, basteln, essen und einfach die Sommertage auskosten: Auch in diesem Jahr können Kinder und Jugendliche in Esslingen die großen Ferien im Waldheim verbringen. Bald startet der Anmeldezeitraum.

In der Einrichtung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Esslingen beim Jägerhaus gibt es wieder zwei je dreiwöchige Sommerfreizeiten. Die erste findet vom 30. Juli bis zum 18. August statt, die zweite vom 20. August bis 8. September. Die Elternbeiträge sind nach Angaben der Kirche sozial gestaffelt und richten sich nach dem Familieneinkommen und der Kinderzahl.

Sommerfreizeit für Sechs- bis 14-Jährige im Esslinger Waldheim

Die Waldheimfreizeiten richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren. „Sie bieten Kindern und Jugendlichen Spiel, Spaß und christliche Impulse“, kündigt die Kirche an. „Das Waldheim liegt oberhalb von Esslingen am Waldrand. Neben den Häusern mit den Ess- und Gruppenräumen gibt es hier reichlich Platz für Spiele im Freien. Die Kinder werden altersgerecht in Gruppen von ausgebildeten ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreut. Neben der Waldheim-Leitung sorgt ein professionelles Kochteam für das Wohl der Kinder.“

Die Anmeldung ist ab Samstag, 24. Januar, über die Internetseite: www.waldheim-es.de möglich. Dort gibt es laut Veranstalter auch weitere detaillierte Informationen zu den Freizeiten.