Kulturmanager Alexander Frey hat das Sommerfestival geplant.

Nach dem langen Lockdown hat die Filharmonie in Bernhausen ein Sommerfestival geplant. So will man den Kunstschaffenden wie auch dem Publikum nach dem Lockdown wieder Liveerlebnisse bieten.

Filderstadt - Mit dem Kultursommer vom 1. bis 21. Juli geht die Filharmonie Bernhausen neue Wege. Nach dem langen Lockdown will Alexander Frey, der das künstlerische Programm verantwortet, so zumindest „einen Teil der geplanten Kultursaison retten“. Los geht es am Donnerstag, 1. Juli, 11 Uhr, mit dem Stuttgarter Kammerduo, das unter der Überschrift „Pas de Deux“ einen breiten Bogen mit klassischer Musik verschiedener Epochen spannt. Auf dem Parkplatz der Filharmonie in Bernhausen neben dem Außenfoyer soll „Freilichtspielatmosphäre“ entstehen, wünscht sich Frey.